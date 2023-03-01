大陸財政部部長劉昆今在國新辦記者會上表示，要加大財政政策實施力度，著力穩住經濟大盤，既擴大國內總需求，又將赤字率保持在合理水平。加快地方政府專項債券發行使用，用好專項債務結存限額5029億元人民幣（下同）。另要保障基層財政平穩運行。全年中央對地方轉移支付規模9.71兆元、增加1.42兆元，成長17.1％，為基層三保提供有力保障。

劉昆又說，要堅持創新引領，促進產業鏈供應鏈穩定，去年全國科學技術支出超過1兆元，年增長3.8％，有力保障基礎研究、關鍵核心技術攻關等資金需求。另一方面，優化政策供給。將科技型中小企業研發費用加計扣除比例提高至100％，完善支持創新的政府採購政策等。階段性實施國內客運航班運行財政補貼政策，支持一批國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，增強產業鏈供應鏈韌性。

近期多家機構上調中國大陸全年經濟增長預測，認為中國大陸有充足的財政空間助力經濟穩健增長。被問到中央經濟工作會議提出，2023年積極的財政政策要加力提效中，要如何「加力」和「提效」，財政部部長劉昆重申，「加力」意思是要適度加大財政政策擴張力度，主要加力點有三個，包括加強財政支出強度，目標在2022年全國一般公共預算支出26.06兆元人民幣的基礎上，今年統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模；加強專項債投資拉動力，合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍；以及加強推動財力下沉，持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。

劉昆指出，「提效」是提升政策效能，未來計劃完善稅費支持政策、加強財政資源統籌、優化支出結構、均衡區域間財力水平，以及切實防範財政風險，以紓解企業困難、保持必要支出強度和不斷提高支出效率等。