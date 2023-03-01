全球禽流感嚴峻，台灣近期也因禽流感疫情導致導致蛋品缺口愈來愈大，雞肉和蛋品價格後市仍看漲，缺蛋概念股包括卜蜂（1215）、茂生農經（1240）、大成（1210）、福壽（1219）等，1日在買盤湧入下大漲，卜蜂開盤直攻漲停，股價創下1990年來新高，茂生農經、大成、福壽也創波段高點，成為盤面最強勢族群。

去年起國際爆發大規模高病原性禽流感疫情造成家禽產業重大經濟損失，台灣也受到波及，根據農委會的統計，從去年起到今年2月，國內高病原性禽流感禽場案例計74例，撲殺家禽數約103萬隻，其中，蛋雞場計15場，撲殺蛋雞數22萬隻。

還有一個原因，就是因為國際原物料價格不斷上漲，帶動飼料成本的節節攀升。農委會表示，過去兩年飼料成本歷經疫情導致的船運成本提高，以及俄烏戰爭導致的玉米等穀物價格上漲等兩波上漲，蛋雞的飼料成本從2021年1月的每公斤13元，上漲到今年1月的17.3元，漲幅約54.5％，而雞飼料的成本占蛋雞約七成，生產成本提高，農民生產意願降低，這也是蛋價上漲的原因之一。

蛋品缺口變大，2月13日起雞蛋每公斤調漲2元，產地價來到每台斤42.5元，批發價每台斤52元，價格重回去年7月的高峰。

國內雞蛋供應來源相當分散，上市食品廠中，包括大成、卜蜂、福壽、茂生農經都有供應雞蛋，其中大成為國內最大雞蛋供應商，整體市占率大約一成，卜蜂也有約5％的占有率。隨著蛋價調漲，相關廠商今年營收可望增添動能。

卜蜂董事長鄭武樾先前就預告，國際禽流感蔓延，雞荒、蛋荒已演變成全球性問題，由於供應短缺，他認為雞價、蛋價，甚至具替代性的豬價，短期內要下來不容易、預料維持高檔，有利公司上半年營運。