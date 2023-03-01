為服務偏鄉，新竹市監理站將於3月2及3月30日進駐尖石鄉公所為原鄉民眾提供監理服務。本次服務除了以駐點方式讓民眾於尖石鄉公所洽辦各項監理業務諮詢外，更邁向尖石街頭，沿途發放文宣，宣導最新交通法規「微型電動二輪車領牌才能騎」及「台61線20噸以上大貨車速限調降為80」，讓尖石鄉民都能獲得最新最有用的資訊。

新竹市監理站站長周景朗表示，尖石鄉區距離監理站路途相當遙遠，民眾往返既浪費時間又花費金錢，為了讓原鄉民免去辛苦，新竹市監理站提供到點服務，讓原鄉民省時又省力，即可申辦簡易監理業務又可獲得最新修法資訊，免去舟車勞頓，即可享有便捷又暖心的服務。

民眾於現場除可申辦住居地址變更、主要駕駛人登錄、查詢車輛定檢日期外，亦協助交通違規罰鍰、車輛相關稅費的線上即時繳納。若有車輛報廢需求的民眾，亦可協助以申請線上車輛報廢，直接由服務人員將車牌帶回監理站完成報廢手續。

歡迎原鄕民眾前往尖石鄉公所諮詢辦理各種監理業務，敬請多加利用。相關服務資訊可至，尖石鄉公所網站查詢（https://reurl.cc/MNjO1v） ，亦可致電03-5327101分機201陳先生。