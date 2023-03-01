不知不覺已進入3月，小孟老師在臉書分享12星座的3月運勢，前3名依序為摩羯座、雙子座、牡羊座，不僅在事業上能表現亮眼，有所突破，感情方面也彼此能達成共識，但投資方面則需多三思後再進行交易買賣，以免錢財流失。

▍第12名：金牛座

工作注意金錢，情感多加陪伴。

財運：需保守理財，不亂花錢。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：乳白色

貴人：獅子座

小人：摩羯座

▍第11名：獅子座

工作不宜選邊，情感安排旅行。

財運：有強烈消費慾望，需適時克制。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：桃紅色

貴人：處女座

小人：天秤座

▍第10名：處女座

工作意見較多，情感多點耐心。

財運：需理智消費。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：淺綠色

貴人：金牛座

小人：雙魚座

▍第9名：射手座

工作壓力大，情感多花時間。

財運：需理智消費。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：淺綠色

貴人：金牛座

小人：雙魚座

▍第8名：雙魚座

工作過於繁忙，情感過於自我。

財運：不宜玩彩券，以免破財。

工作運勢★★★

愛情運勢★★

幸運色：淡紫色

貴人：處女座

小人：水瓶座

▍第7名：天秤座

工作較易散漫，情感過於忙碌。

財運：股票方面將會得到好的收益。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：水藍色

貴人：射手座

小人：巨蟹座

▍第6名：天蠍座

工作變化較多，情感製造驚喜。

財運：需理性投資，切勿聽信別人意見。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★★

幸運色：淡紫色

貴人：天秤座

小人：摩羯座

▍第5名：水瓶座

工作踏實學習，情感安排活動。

財運：有特別管道可進行投資，但需三思後再下手。

工作運勢★★★★

愛情運勢★★★

幸運色：粉紅色

貴人：獅子座

小人：雙魚座

▍第4名：巨蟹座

工作較為忙碌，情感容易亂想。

財運：過往的理財方式，近期將看到成果。

工作運勢★★★★

愛情運勢★★★

幸運色：紅色

貴人：牡羊座

小人：射手座

▍第3名：摩羯座

工作有所突破，情感談到共識。

財運：易做錯決定花大錢。

工作運勢★★★★

愛情運勢★★★★

幸運色：黃色

貴人：水瓶座

小人：牡羊座

▍第2名：雙子座

工作表現亮眼，情感易有口角。

財運：容易亂聽信別人亂投資。

工作運勢★★★★

愛情運勢★★★

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹座

小人：雙子座

▍第1名：牡羊座

工作感到自信，情感認識新朋友。

財運：容易自信過度，而選錯標的物。

工作運勢★★★★★

愛情運勢★★★★

幸運色：淺灰色

貴人：射手座

小人：天蠍座