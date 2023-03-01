不知不覺已進入3月，小孟老師在臉書分享12星座的3月運勢，前3名依序為摩羯座、雙子座、牡羊座，不僅在事業上能表現亮眼，有所突破，感情方面也彼此能達成共識，但投資方面則需多三思後再進行交易買賣，以免錢財流失。
▍第12名：金牛座
工作注意金錢，情感多加陪伴。
財運：需保守理財，不亂花錢。
工作運勢★★★
愛情運勢★★★
幸運色：乳白色
貴人：獅子座
小人：摩羯座
▍第11名：獅子座
工作不宜選邊，情感安排旅行。
財運：有強烈消費慾望，需適時克制。
工作運勢★★★
愛情運勢★★★
幸運色：桃紅色
貴人：處女座
小人：天秤座
▍第10名：處女座
工作意見較多，情感多點耐心。
財運：需理智消費。
工作運勢★★★
愛情運勢★★★
幸運色：淺綠色
貴人：金牛座
小人：雙魚座
▍第9名：射手座
工作壓力大，情感多花時間。
財運：需理智消費。
工作運勢★★★
愛情運勢★★★
幸運色：淺綠色
貴人：金牛座
小人：雙魚座
▍第8名：雙魚座
工作過於繁忙，情感過於自我。
財運：不宜玩彩券，以免破財。
工作運勢★★★
愛情運勢★★
幸運色：淡紫色
貴人：處女座
小人：水瓶座
▍第7名：天秤座
工作較易散漫，情感過於忙碌。
財運：股票方面將會得到好的收益。
工作運勢★★★
愛情運勢★★★
幸運色：水藍色
貴人：射手座
小人：巨蟹座
▍第6名：天蠍座
工作變化較多，情感製造驚喜。
財運：需理性投資，切勿聽信別人意見。
工作運勢★★★
愛情運勢★★★★
幸運色：淡紫色
貴人：天秤座
小人：摩羯座
▍第5名：水瓶座
工作踏實學習，情感安排活動。
財運：有特別管道可進行投資，但需三思後再下手。
工作運勢★★★★
愛情運勢★★★
幸運色：粉紅色
貴人：獅子座
小人：雙魚座
▍第4名：巨蟹座
工作較為忙碌，情感容易亂想。
財運：過往的理財方式，近期將看到成果。
工作運勢★★★★
愛情運勢★★★
幸運色：紅色
貴人：牡羊座
小人：射手座
▍第3名：摩羯座
工作有所突破，情感談到共識。
財運：易做錯決定花大錢。
工作運勢★★★★
愛情運勢★★★★
幸運色：黃色
貴人：水瓶座
小人：牡羊座
▍第2名：雙子座
工作表現亮眼，情感易有口角。
財運：容易亂聽信別人亂投資。
工作運勢★★★★
愛情運勢★★★
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹座
小人：雙子座
▍第1名：牡羊座
工作感到自信，情感認識新朋友。
財運：容易自信過度，而選錯標的物。
工作運勢★★★★★
愛情運勢★★★★
幸運色：淺灰色
貴人：射手座
小人：天蠍座
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