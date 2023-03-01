大陸財政部部長劉昆今日在新聞發布會上表示，過去五年總體赤字率控制在3％以內。而2022年大陸全國一般公共預算收入20.37兆元（人民幣，下同），比2021年增長0.6％；一般公共預算支出26.06兆元，增長6.1％，為統籌疫情防控和經濟社會發展提供財力支撐。

第一財經報導，劉昆表示，大陸既擴大國內總需求，又將赤字率保持在合理水平。過去五年總體赤字率控制在3％以內，為應對新的困難挑戰預留政策空間。此外，新增減稅降費及退稅緩稅緩費，推動稅收收入佔GDP的比重從2018年的17％下降至2022年的13.8％。

保障基層財政運行方面，全年中央對地方轉移支付規模9.71兆元、增加1.42兆元，增長17.1％。近五年累計，對地方轉移支付規模達40.66兆元、年均增長8.4％，為基層「三保」（保居民就業、基本民生、市場主體）提供保障，使縣區財政運行平穩。

劉昆還介紹，2022年大陸全國科學技術支出1兆0023億元，年增3.8％，以保障基礎研究、關鍵核心技術攻關等資金需求。

談及財政政策，劉昆指出，當前大陸經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安。應對這些風險挑戰，必須加大財政宏觀調控力度，優化政策工具組合，在有效支持高質量發展中，保障財政可持續和地方政府債務風險可控。

劉昆強調，要適度加大財政政策擴張力度。加力點主要有三個，一是在財政支出強度上加力。在2022年大陸全國一般公共預算支出26.06兆元的基礎上，今年將統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模。

第二是在專項債投資拉動上加力。合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力。三是在推動財力下沉上加力。持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，確保基層「三保」底線。