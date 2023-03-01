清水警分局連日來，規畫進入轄區聯外道路沿線多處設置警網，以交叉巡邏守望方式等區域聯防專案性，防制噪音改裝車及取締酒、危駕勤務。(警方提供)

清水警分局連日來，規畫進入轄區聯外道路沿線多處設置警網，以交叉巡邏守望方式等區域聯防專案性，防制噪音改裝車及取締酒、危駕勤務。(警方提供)

228四天連假車遊族倒大楣！台中市清水警分局連日來，規畫進入轄區聯外道路沿線多處設置警網，以交叉巡邏守望方式等區域聯防專案性，防制噪音改裝車及取締酒、危駕勤務。清水警分局今天指出，連日來共取締交通違規超速250件、酒駕2件及刑法酒駕公危2件，全都依法究辦。

「法律無假期！」台中市清水、沙鹿區的中華路、港埠路、向上路及梧棲區臨港路等路段，假日常有噪音改裝車在凌晨集結後集體車遊，巨大聲響吵得附近住戶無法入睡，民眾只好採「自立救濟」，從高處以手機錄影或將監視器錄下的畫面，擷取向警方檢舉取締告發。

警方表示，228連假警方即採雷厲風行的手段，規畫在進入轄區聯外道路沿線多處設置警網，以交叉巡邏守望方式等區域聯防專案性，防制噪音改裝車及取締酒、危駕勤務；清水警分局連日來共取締交通違規超速250件、酒駕2件及刑法酒駕公危2件。

另外，警方或民眾一發現噪音車立即通報，機動巡邏警力隨行及蒐證，有效防制噪音車。連日來雖未發現噪音車集體車遊，但2部噪音車進入轄區，警方立即發現掌握車號，並將該車輛通報主管機關環境保護局進行檢驗。

清水警分局長周俊銘強調，維護治、交安無假期，警方對噪音改裝車及取締酒、危駕等情事，執法絕對不手軟，務必全力以赴，讓居民居住在安靜的生活環境；警方並呼籲各用路人，務必遵守交通法規，勿有違規(法)情事。