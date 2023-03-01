南投第二選區立委補選倒數，近日南投街頭卻掛滿印有民主進步黨字樣的攻擊國民黨立委候選人林明溱布條。國民黨文傳會主委洪孟楷今批，民進黨沒能力幫蔡培慧助選，爭取選民認同，就抹黑攻擊林，這樣的行為民進黨主席賴清德認同？

洪孟楷質疑，選舉有必要選成這樣？退步成這樣？賴清德覺得可以嗎？

洪孟楷說，國會不需多1席遵循民進黨意的橡皮圖章，但需1席監督制衡的在野力量，籲南投鄉親周六出門集中選票支持林明溱，捍衛自己與地方權益；唯有真正的國會監督力量，才不會讓執政黨恣意妄為，讓傲慢的執政黨徹底檢討反省。

洪孟楷表示，南投大街小巷近日連夜出現許多惡意攻擊布條，以林明溱頭像搭配不實抹黑言論，還寫上民進黨字樣，難道賴清德認同這樣的抹黑手法？

國民黨文傳會副主委林家興也質疑，民進黨立委候選人蔡培慧之前挺萊豬、擋疫苗，全跟黨意走，若蔡進立法院，是否又會跟著黨意，支持當前引發爭議的鉗制言論自由，煽動社會恐慌「全民防衛動員法」草案？