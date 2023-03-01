嗆蔣萬安殺人兇手後開心比YA炫耀 網怒轟爆「無力者」：對二二八受難者沒有絲毫尊重

台北市長蔣萬安昨（2月28日）於台北市二二八76周年紀念會致詞時，有一群人突然衝上台抗議，他們自稱是由大學生組成的團體「無力者」，而網紅「四叉貓」（劉宇）也於臉書po出抗議過後部分「無力者」成員與他的合照，只見成員們都面帶笑容，甚至有人伸手比YA，引發不少批評，有網友就直言這種行為「對受難者有沒有尊重？」

蔣萬安昨才上台致詞沒多久，「無力者」成員就手持寫著「下跪道歉」的布條衝上台，並大喊「殺人兇手，下跪道歉」，蔣因而一度中斷致詞。

而在事情發生後沒多久，四叉貓於臉書po文並附上照片表示，自己行經凱達格蘭大道時，有群人跑去跟他炫耀，說剛剛在228公園向蔣萬安本人嗆聲；從雙方合照可看出，這群和四叉貓炫耀的人就是「無力者」成員。

不過，對於「無力者」的舉動，許多網友並不買帳，有人覺得嗆聲完後還洋洋得意地到處炫耀不是很OK；還有網友批評，「無力者」們才剛說完228是台灣歷史上的傷痕，接著又炫耀剛向蔣萬安嗆聲，這種行為讓人很反感；也有人認為，比YA的手勢對二二八受難者沒有絲毫尊重。

另外，針對這起抗議事件，國民黨台北市議員鍾沛君指出，每年把遭遇迥異的亡者捆在一起辦追思會，恐怕連被追思者自己都覺得莫名其妙，而鬧事者只想從中牟取個人聲量，則是對和平的褻瀆，因此她將提案，台北市明年起停辦官方追思會，改為辦講座逐案探討二二八。