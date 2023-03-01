台中市瑪莎拉蒂3惡煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底因行車糾紛，將宋姓男大生痛毆成傷案，台中地院今天宣判，依殺人未遂、強制及傷害等罪各判主嫌張敦量徒刑9年、李4年8月及陳4年8月。被害人的母親宋媽媽表示，對於張敦量9年刑期不是很夠，在她的理解應該是10年以上，會再與律師討論後再決定是否上訴。

宋媽媽表示，對於其他兩位判決是沒意見的，至於張敦量，會跟律師研究判決內容後，在看要不要上訴，因為9年她不是很滿意，因為這一年多來，他們沒有任何負責任的行為，也都沒有要談和解，又一直送鑑定，我覺得被他們耍得團團轉，鑑定結果又要法官不要全然採信，我感到很不滿及生氣。

宋媽媽說，9年似乎是不夠的，應該要10年以上，但還是尊重法官判決，再決定後續動作，目前還沒跟兒子提到判決結果，結等研究後再告訴他比較好。

至於兒子現狀，宋媽媽說，兒子休學要面臨兵役問題，醫生建議不要脫離人群，現在是繼續上學，判決告一段落後，會讓他休學，好好的休養一陣子，兒子想到這件事情緒大報爆走，希望能重新釋懷及找到定位。