新北市捷運建設全國最密集，新北市長侯友宜表示，目前核定或動工中的三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環、汐東線與淡海二期六線正火速闢建或發包，而待核定中的五泰輕軌、八里輕軌、泰板輕軌、深坑輕軌、三鶯線延伸八德與基隆捷運完成後，新北捷運系統將達183公里、167站，平均每10萬人擁有4.1座車站，趕上東京、首爾等國際大城市。

新北市捷運局長李政安今日在市政會議報告新北捷運未來願景，在疫情過後，人潮回流，環狀線運量提升19％，試營的安坑輕軌也累積超過28萬人次，淡海輕軌平日運量也超過假日運量，民眾使用持續增加。

李政安說，新北捷運在市長侯友宜第一任內完成淡海輕軌、環狀線與安坑輕軌三線，新增26公里26座車站，累計新北已有93公里78座車站。

李政安說，未來四年，已經獲得核定六線將全力興建，包含三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌二期等，將投入2486億元經費。

另還有深坑輕軌、八里輕軌，及延伸五泰輕軌的泰山板橋輕軌、與桃園綠線串接的三鶯線延伸八德段，及與汐東線共線共站的基隆捷運等六條路線待中央核定，即可串連起北北基桃都會生活圈。

新北市長侯友宜表示，未來在很短的時間裡就會達成每10萬人有4.1座車站，捷運路網也可帶動都市更新與經濟產業布局，讓新北市變成國際的大都市，新北會繼續打造捷運路網，帶動北台灣發展，更帶動台灣共好。