2024誰可坐上總統大位？ 陳水扁1句話大膽預言結局

2022九合一選舉牽動2024總統大選，成政壇關注焦點。前總統陳水扁則預言，2024總統當選人他非常肯定，「絕對沒有台大法律系校友」。此說法引熱議，大批網友對陳整天在外趴趴走、發表政論非常不滿，也有人諷刺陳正是敗壞台大法律系名譽的元兇。

陳水扁日前在臉書發表《阿扁重返台大法學院》一文，內文指出，台北市徐州路的台大法學院，那是很多莘莘學子的共同回憶，他曾在那個地方讀過商學系工商管理組，也在那個地方考上律師高考。陳也隨文附上照片，指出彭明敏教授在海外22年後回台的第一場演講，就在該大樓的大禮堂舉辦，也是他第一次聆聽演說。

陳水扁感慨道：「台北市長官邸就在法學院大門隔著徐州路對面，不到100公尺，阿扁走的最快，也要花上20年。」陳也直言，台大連續出了3位民選的台灣總統，至於2024總統當選人會是誰，「可以肯定的是：絕對沒有台大法律系校友」。

此說法引發高度討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「台大法律系搞台灣23年，害台灣不淺！」「台大法律系的金字招牌，早被陳水扁從海角七億開始給汙衊敗壞到已搖搖欲墜了」、「誰能告訴我，為什麼阿扁能整天到處爬爬走還發表政治評論啊？」「歷任最貪也是你，被關也是你」、「他身體好得很嘛！什麼時候讓他回去？」