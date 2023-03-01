國民黨台北市議員鍾沛君2月28日在臉書發文將提案，台北市明年起停辦二二八官方追思會，改為辦講座逐案探討二二八。文化局長蔡詩萍今早回應「從文化局角度認為不可行」，對此鍾沛君表示，這部分不是局長一人說了算，議員有提案權，到時候應由委員會進行討論。

蔡詩萍今針對鍾沛君說法回應，各議員有不同意見的表達市府都尊重，但該提案就文化局角度來看「認為比較不可行」，因為二二八紀念活動行之有年，從已故前總統李登輝時代開始，就把二二八紀念活動當成台北市，也當成全台灣各地包含中央一個非常重要的活動，「因此從文化局角度來看，二二八紀念活動應該不會停辦」。

鍾沛君稍早受訪時表示，提案目前已經擬好，現先送案後，4月開議會進行討論。而提案中寫明，建請市政府檢討二二八紀念本質，自明年起改以議題講座、學術研討形式辦理紀念活動，停辦僅徒具形式，淪為政治提款鬧劇之追思會。

「蔡局長的意見不代表整個文化局」，鍾沛君說，該提案協力單位還有教育局等，這部分不是蔡詩萍說了算，蔡的說法看起來是他的「個人意見」，也或許是文化局內部有先行研議，但議員有提案權，到時就交由委員會討論。