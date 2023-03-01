執行長Pietro Labriola在巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會(MWC)上表示：「我們正面臨一場完美風暴」；執行長還提到經濟成長放緩以及利率上升的問題。
Labriola並呼籲監管機關緊急的介入，要求(美國)科技巨擘為寬頻和5G發展提供資金，以有利於市場的強化。
在Labriola眼中看來，為了應付日益嚴峻的挑戰，電信公司還需要將基礎設施的營運和服務分開，並各自專注於自己的特定市場。
義大利電信(TIM)執行長在周二指出，歐洲電信公司正在面臨難以支撐的市場趨勢，這些趨勢包括零售價格的下降、數據消耗的激增，以及升級網路帶來的前所未有巨額投資。
執行長Pietro Labriola在巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會(MWC)上表示：「我們正面臨一場完美風暴」；執行長還提到經濟成長放緩以及利率上升的問題。
Labriola並呼籲監管機關緊急的介入，要求(美國)科技巨擘為寬頻和5G發展提供資金，以有利於市場的強化。
在Labriola眼中看來，為了應付日益嚴峻的挑戰，電信公司還需要將基礎設施的營運和服務分開，並各自專注於自己的特定市場。
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