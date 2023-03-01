光寶科技總經理邱森彬表示，光寶自2020年後啟動數位轉型，策略性布局高成長型與高價值領域，5G/AIoT即是其中重要的新事業之一。在台灣與國內外電信商及系統整合商等夥伴的合作下，2022年已展現近年累積5G技術能量與相關應用驗證的成果，打入全球電信市場生態圈，讓自主產品開發和設計成為光寶的優勢，搶攻全球5G市場，今年更進一步攜手企業夥伴遠傳5G實驗室，將雙方與陽明交通大學於5G毫米波應用在智慧大樓的突破，首度於世界級的通訊舞台MWC亮相。這項光寶與電信、學界夥伴共同開發的5G革命性技術，未來將帶給企業專網用戶速度與節能兼具的網通體驗。

5G的高頻寬、低延遲、廣連結特色，讓5G專網成為智慧工廠、智慧醫療、智慧建築等應用的重要基礎建設。本次在2023 MWC盛會，特地以三大專網實際應用情境展示光寶科技5G垂直應用解決方案，採用光寶5G小基站(Small cell)與O-RAN產品，搭配自行研發的網管系統LiteNetics與APP，優化與滿足客戶在專網布建的不同需求，提升整體客戶的使用者體驗；此次首度亮相的「雲端管理系統」，可讓管理者不必親臨現場，即能隨時隨地掌握5G網路狀況與效能，進行網路維護的工作，快速且即時的進行場域控管。

光寶科技網路通訊事業處總經理蘇渝宏表示，光寶科技近年積極投入研發5G網路軟硬體設備，佈局5G小基站、O-RAN產品以及軟體方案，此次於MWC大展推出全系列5G網路設備，同時攜手遠傳5G實驗室透過實際應用情境展示5G專網解決方案，展現光寶科技深耕虛擬化技術與開放式架構之軟硬體整合成果。未來也將持續投入軟硬體開發，專注於提供完整且高佈建彈性的專網系列產品。

下世代企業數位化和智慧化轉型將借助5G的高速下載速率、更低的傳輸延遲、可連接大量裝置的網路能力和邊緣計算來實現，因此光寶科技推出5G微型基站(Femtocell)，輕量化、小功率兼具低功耗的前瞻性產品設計，可協助電信營運商將5G覆蓋足跡延伸進入室內最後一哩路，提供更快更直接的5G智慧大樓解決方案。

光寶科技也持續研發5G下一代重要的射頻演進技術，深耕FR2毫米波射頻產品，支援智慧大樓高容量需求的室內佈署方案。本次首度亮相符合O-RAN split 7.2架構的「mmWave 毫米波O-RU」，毫米波所具備的超大頻寬、超高傳輸速率、極低低延遲等特性，可實現對超高傳輸速率有較大需求的智慧大樓應用，被視為下一波5G技術的重要演進方向。同時在展會中更與重量級遠傳電信夥伴合作，搭配B5G毫米波整合智慧反射板(RIS)，共同展示全台首發「5G毫米波室內佈建解決方案」。此方案具有彈性部署與低功率能耗的特性，快速提升毫米波覆蓋率，為新應用情境帶來更多樣化的專網需求解決方案。

2022年光寶科技在眾多國內外場域佈署「室內型一體型(AIO) 5G小基站」產品，今年更進一步因應市場需求，推出最新型的「輕量化戶外一體型(Semi-outdoor) 5G小基站」，此產品不同於一般龐大且不易移動佈建的傳統室外型基站，主打結合輕量化、高功率與開放式架構的室外型小基站，提供多種高功率產品，滿足多樣化的應用情境場合，例如球場、校園、複合式商圈等，室內空間佈署「室內型一體型(AIO) 5G小基站」，開放空間則結合「輕量化戶外一體型(Semi-outdoor) 5G小基站」，打造半戶外場域的應用情境，將5G垂直應用範圍從室內走向戶外，支援更廣泛的產業垂直應用。

在智慧工廠方面，考量工業4.0的智慧工廠多連結應用與低延遲需求，支援工廠動態且彈性調度的應用場景，光寶科技推出O-RAN架構splite 7.2全系列的無線射頻單元(RU)產品，支援Sub-6與mmWave頻段，所有產品均可經由自行研發的LiteNetics網管系統納管。LiteNetics網管系統包含EMS管理功能，以及 non-RT RIC與near-RT RIC平台，可結合各場域應用專屬rApp與xApp提供低延遲網路環境，打造如巡邏機器人、自走車、廠域電子圍籬等應用，以及支援大連結與大流量的感測與監控網路需求，提升生產優化、流程自動化等情境。協助工廠數位化提升成效且降低管理成本，專注於提供完整且高佈建彈性的專網系列產品。