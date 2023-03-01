新竹棒球場的外野排水出問題，是因為球場的排水工程預算4090萬元偷偷被刪除？高虹安說還會深入了解。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

據週刊報導，新竹棒球場的外野排水出問題，是因為球場的排水工程預算4090萬元偷偷被刪除？新竹市長高虹安1日回應表示，查閱球場預算書與統包需求書裡有排水項目，但估驗計價明細總表裡卻找不到，究竟是廠商有做排水工程卻漏列表，還是排水預算遭刪除又挪用，還要深入調查才能釐清。

高虹安今天上午舉行新竹棒球場重大缺失暨改善進度記者會，高虹安表示，從去年12月14日至今年2月22日共經歷4次土壤檢測，共採樣18處點位，發現6處有嚴重缺失，其餘12處點位也有排水不佳或土壤級配目視不符契約問題，今年2月21日市府也曾舉行會議，當時統包商也承認球場草皮鋪設時現場管理有疏失，未妥適掌控黏土含量比率，導致排水不良。

目前球場統包商巨佳營造及監造工程專案管理廠商艾亦康工程顧問代表，已與市府就改善球場重啟方向達成共識，廠商願意在不追加預算前提下，依契約全面改善球場並提升至WBC最高規格。

高虹安也證實，龍來公司確實向市府行文要求自去年7月底停賽起至今年1月31日因無法營運而產生的支出虧損求償，金額約在700至800萬元，這部分也會隨著球場無法啟用的天數而持續增加。

目前市府已與龍來公司多次協商，初步達成不解約共識，目前朝「暫停」合約的方式辦理，先讓市府將球場改善完成，市府也在研議，整個事件是因廠商工程交付品質不好，才造成球場無法使用，之後會在確實賠賞金額後，再由統包商或專案監造商來吸收。

此外，據週刊報導，球場2017年8月教育部核准計畫書原列有排水相關費用4090餘萬元，分別為球場回填覆土工程106萬餘元、球場排水級配工程707萬餘元、球場排水板及排水管3277萬餘元，2019年市府與與巨佳營造簽訂的統包工程契約也列出排水相關工程複價，但金額減為3289萬餘元，但是2020年5月巨佳營造提出的工程預算書及工程估驗表中，排水工程項目卻遭刪除，因此球場是否有做排水工程令人質疑。

高虹安對此則表示，依據工程採購契約與計畫書，確實是有排水工程預算，3項工程加起來差不多是4000萬左右，但之後在估驗計價明細表中，51項工程中是找不到「排水工程」的。

這個可能有兩種，第1是刪除了預算，但若是刪除了，為何還拿得到錢？第2是如果沒有在估驗單中，但實際上他有做排水工程，卻又沒有列上去，這就要再去了解，比如說比對施工照片，看是否是有施工，但卻沒有列價金，但這不太可能是有做卻沒列錢。

工務處長則補充，51項細項工程，確實看不到排水工程費用，但廠商卻有提出明細是有逐層施做排水工程的，目前比較可信的是認為當初沒有確實審核與把關，才會出現預算書有漏列的情事，後續還會詳查預算書核定的過程有無疏失。