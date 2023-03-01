為協助畢業生順利接軌職場，國泰飯店觀光事業將於3月8日起擴大舉辦實習生招募活動，串連旗下和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店，開放上百個實習生名額全方位延攬年輕新血，釋出實習部門包含務行銷、活動、客務、房務、廚務、餐廳及工程，讓在校生可以透過企業實習的方式，學習專業職能並深入瞭解飯店產業，在畢業後更提供留任續年資的保障，讓實習生畢業即就業。首場聯合招募活動－『繼承者「實」踐計畫』將於3月8日在台北國泰萬怡酒店舉辦，其他場次分別為3月9日高雄場、3月14日台南場與3月16日桃園場。

國泰飯店觀光事業今年3月啟動『繼承者「實」踐計畫』實習生招募活動，預計全面招募103名優秀菁英，廣邀各領域校園人才，全台各大院校不限科系皆可報名。此次開放實習共計7個部門，橫跨全台和逸飯店、慕軒飯店及台北國泰萬怡酒店，實習部門除了營運單位，也開放後勤單位，涵蓋業務行銷、活動、客務、房務、廚務、餐廳及工程，預計提供實習生半年至一年的培訓計畫，且享有薪資與公司福利，提供實習生轉正保障，還有機會加入『未來領袖計畫』成為基層主管。

國泰飯店觀光事業今年度的招募活動特別邀請到飯店館長、優秀資深前輩現場解憂，透過職人沙龍和經驗談分享，讓學生們可以更加瞭解工作職務內容、未來學習成長，並幫助解惑工作疑問。此外，招募現場還可進行個人特質測評，透過特質分析協助學生診斷職涯，提供專人指導建議，讓學生進一步找到合適自己的地方，發現自己的天賦，協助Z世代提前銜接職場。

身為台灣指標企業的國泰飯店觀光事業，以幸福職場打造優質健康職場環境，先前獲頒「111年度健康職場認證標章」的政府肯定，亦獲勞動部頒發的「國家人才發展獎」殊榮，更連續四年（2018－2021年）蟬聯「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」，培育人才不遺餘力。國泰飯店觀光事業表示：「我們擁有完整的人才訓練發展體系，旗下飯店也提供多元輪調機會，對實習生來說可以在這裡學習到不同技能，並提前培育專業成為正職員工；而年輕世代充滿創新，能夠互相刺激為團隊注入新鮮活力。」2023年度『繼承者「實」踐計畫』將在3月8日舉辦台北場（台北國泰萬怡酒店）、3月9日高雄場（和逸飯店．高雄館）、3月14日台南場（和逸飯店．台南館）、3月16日桃園場（和逸飯店．桃園館）。