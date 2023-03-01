新浪財經報導，盤面上，A股ChatGPT概念股1日大幅反彈，當虹科技大漲16％，昆侖萬維、海天瑞聲漲超7％，雲從科技漲逾5％，神州數碼、寧夏建材、神思電子等跟漲。

A股三大通信營運商繼續走強，中國聯通觸及漲停，股價創2年多以來新高。中國電信漲近6％。中國移動漲近4％。

A股中藥股1日開盤領漲，金陵藥業、九芝堂、特一藥業、廣譽遠、恩威醫藥、大理藥業等紛紛開高。消息上，大陸國務院辦公廳印發「中醫藥振興發展重大工程實施方案」，提出加快促進中藥材種業發展，大力推進中藥材規範種植；開展中醫醫院資訊化基礎達標建設，推進中醫醫院通用電子資訊系統的開發和試點應用。

A股眼科治療股早盤走低，興齊眼藥跌超10％，博士眼鏡跌超8％，邁得醫療、華廈眼科、明月鏡片等跟跌。

另外，香港恒指1日開高0.32％，報19,849.97點；恒生科技指數漲0.36％。小鵬汽車漲超3％，網易、理想汽車漲超2％。稍後港股持續拉升，恒生科技指數漲幅擴大至3％，恒指漲超2％，騰訊控股漲超4％。