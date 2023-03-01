2023年來到了3月份，星座專家艾菲爾老師直言，今年從西洋星座的角度來看，有3顆星星移宮，除了常聽到的「木星移宮」，另外「土星移宮」、「冥王星宮」，對於所有人的影響更大。艾菲爾更直指，3月、9月是今年最危險的時刻，可能會發生「天災人禍」危機，並且有擴大的現象。

艾菲爾在《命運好好玩》節目中提到，土星移一個宮位要29年到30年；冥王星重新回到水瓶座的位子，是246年才有一次。因此，2023年是「世代的改變」，不管在生活、科技、產業都會有變化；他呼籲，每個人在世代改變中，都要有全新的思維及做法。

艾菲爾提到，今年國曆3月、9月是最危險的時刻，可能會發生「天災人禍」危機，並且有擴大的現象。他舉例，日本已正式決定，在今年春夏會把核災的廢水排入大海，「一旦發生這件事，造成的影響就不只是日本區域海域的問題，而是全球性的海洋災難。」

艾菲爾直言，海洋污染及船隻問題今年會發生，一旦發生，就會對全球航運添亂，艾菲爾強調：「這是全球大事，大家一定要特別小心。」另外，核能及電力安全也有警訊，今年全台電力會不會缺乏、夏季用電是否短缺？艾菲爾則表示：「不只台灣，全球關於電力短缺問題都需要注意。」

至於9月又來到「六星逆行」的狀況，艾菲爾提醒，在民生上的煩惱、政局的不穩定會越演越烈。

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