大陸國家統計局2月28日公佈《2022年國民經濟和社會發展統計公報》，顯示去年大陸農民工總量達到了2億9562萬人，比2021年又增長1.1％，其中外出農民工1億7190萬人、成長0.1％，本地農民工1億2372萬人、增長2.4％，並在去年達到全大陸農民工人均月收入4615元人民幣、年增4.1％。

事實上，多年來大陸農民工總量一直呈增長態勢。看近5年，除了2020年，無論是外出農民工還是本地農民工，總量也一直在增長。但隨著時間推移，農民工的平均年齡也在增長。截至2021年，農民工平均年齡已達41.7歲、比上年提高0.3歲，41至50歲的農民工群體占比達24.5％。而在近5年，50歲以上農民工的占比已經從21.3％上升至27.3％。

面對農民工年齡漸長問題，在今年大陸中央一號文件中明確強調，要維護超齡農民工就業權益，杜絕一刀切的清退做法。來自甘肅張掖的王玲玲今年52歲，目前在丹陽一家汽配廠上班，主要負責回收整理廢品。說到找工作，最大的感受就是一過50歲可選擇的工作崗位就明顯變少。她表示，「兒子還沒成家，出來打工貼補一下家裡，關鍵就是歲數大了找不到工作，哪個廠都是不招大齡工。」

對此，大陸中央農辦、農業農村部鄉村振興專家委員會委員張紅宇表示，對50歲以上的農民工，包括建築工地等一些需要重體力活的工作場景，對農民工或多或少都採取一種排斥現象，這個是必須承認的。

根據央視引述張紅宇表示，在這種情況下，各級政府，包括勞動部門、農業農村部門，需採取有效措施，例如提供更多就業機會。近年第三產業，包括生產性服務業、生活性服務職缺越來越多，可把不適合在建築工地，或從事重體力活的農民工，儘量在第三產業採取一種靈活就業的方式。