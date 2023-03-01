幼兒教育及照顧法》與《教保服務人員條例》修正條文自112年3月1日正式施行。教育部表示，這次修法強化幼兒保護規定，幼兒園等教保機構人員若發生不當對待幼兒事件，將面臨終身或1年至4年不得進用的處分；另對於教保機構的違規事件，也大幅提高罰款。

教育部表示，修正後的兩法明定教保服務機構發生疑似不當對待幼兒案件時，知悉通報及啟動調查程序之時效。同時，對於教保機構人員涉及不當對待幼兒，也給予終身或1至4年不得進用的處罰。也就是，教保機構教師一旦虐兒，可能終身或有幾年時間不得在國內任何教保機構工作。

而對於教保機構做出損及幼兒及家長權益情節重大的情形，如超收幼兒情節重大、生師比不符、未辦理幼兒團體保險、未依規定收退費、規避檢查、進用未具資格之教保服務人員等，新規定也調高罰款額度。

另本次條文增定教保相關人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教或其他對幼兒身心暴力或不當對待的行為。

教育部國教署組長王慧秋舉例，過去教保機構發生兒虐事件，體罰、性騷擾及不當管教的罰款，分別為6至50萬元、6至30萬元、6000元至3萬元，現在則視情節輕重，輕者罰6000元到6萬元，重者責罰6萬元到60萬元，均大幅提高。

教育部指出，考量托嬰中心及幼兒園確有相互流通人員之情形，且教保服務人員請假或出缺時有進用代理人員之實需，本次修法將101年1月1日以後具備幼兒園教保員資格的托嬰中心托育人員任職年資，及具教師或教保員資格且擔任教保服務人員代理人員連續達3個月以上的服務年資，納入園長資格服務年資採計規定。

教育部指出，為加速擴大教保公共化量能，幼兒園辦理主體，增加公司、有限合夥、醫院或商業得辦理以招收其員工子女、孫子女為主之幼兒園，並增列地方政府所屬機關（構）、軍警校院、公司性質之公營事業、醫療法人得設立非營利幼兒園。

另公部門以無償方式為原則，提供公有的不動產辦理非營利幼兒園或職場互助式教保服務。另亦增訂學校附設幼兒園班級數得納入學校班級數作為增置護理、輔導人員的員額計算，解決教保現場實務上遭遇的問題。