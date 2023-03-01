台北市副市長李四川上月26日代替市長蔣萬安出訪日本東京，預計1日下午返台，而李四川也特別在臉書提到這次城市外交經驗，包括世界各城市代表分享氣候變遷、智慧城市安全因應，李四川也笑稱世界幸福指示第一的芬蘭赫爾辛基市長告訴他，每天忙到睡眠不足，趁來東京坐飛機好好補眠，「看來全球的市長都不是人幹的，哈哈」。
李四川也提到，首爾副市長是工程人，主管都市計畫，碰到同行互相分享很多都市規畫的經驗；曼谷副市長則告訴他，曾到過台北看如何管理摩托車；洛杉磯的代表當過市府內好幾個部門的局長，李四川說，「我還說她可以選市長，她說『好朋友不要勸人去選舉』，我很認同。」
李四川也提到，東京舉行的「市長高峰會G－NETS」將在今天結束，來自全球30幾個城市的市長或副市長對因應氣候變遷、智慧城市安全等分別發表演講，收獲很多。在各個場合也個別與他們談談市政，吸取他們的經驗。
李四川說，他昨天也將蔣市長親筆信送給東京知事小池百合子，並邀請她3月來台北看資訊展，「小池百合子告訴我，她到過台北，在飯店吃到好吃的甜點餅乾。」李也表示今天簽完共同倡議，下午就搭機回台，等回台北後再將此次的心得，再繼續跟大家報告。
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