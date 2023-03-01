一名人夫阿文（化名）懷疑妻子以女兒當掩護在外偷吃小王，於是利用手機定位，循線找到小王家抓姦，沒想到卻撲空，怎料女兒事後告訴阿嬤，媽媽用床單綑綁她，然後2人垂降到一樓逃跑，阿文氣得向妻子及小王提告求償。不過法官認為5歲幼女的童言童語不足以證明人妻外遇，因此判阿文敗訴，案經上訴，二審法官駁回，全案確定。

據判決書指出，阿文與妻子於2015年結婚，育有一未成年女兒，阿文指控自2020年間起妻子常連夜不歸，利用女兒為掩護，與小王交往甚密，有相擁而眠、愛撫、親吻等行為，2021年7月間，妻子又再度帶著女兒深夜未歸，為確認女兒人身安全，他依手機定位至小王之住處尋找，但未找到母女倆。

事後經阿文母親詢問孫女，妻子為防止丈夫發現其行蹤，竟以床單綑綁之垂吊方式，將自己及女兒垂降至小王住處1樓後門外，再由屋外巷口返家，獨留阿文在該住處前門拍門大喊，阿文知道後氣到向2人提告求償60萬元。

對此，人妻駁斥丈夫於婚後對其多次家暴、恐嚇，法院也曾核發保護令，丈夫更曾因此遭到判刑。

法官認為，雖阿文提出其母親與女兒對話之錄影光碟，但因其女當時僅為5歲之幼童，智識程度是否臻於成熟，尚非無疑，且該對話是在阿嬤刻意詢問、引導下而為之應答，在無其他積極證據可資佐證下，證明力明顯偏弱，難以據此採為證據，而阿文亦無法提出其他證據，因此判其敗訴，案經上訴，二審法官駁回，全案確定。

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