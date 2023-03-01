警勤加給已經28年未調整，為提升基層警員待遇立委王美惠、莊瑞雄與羅美玲於今(1)日召開記者會，向人事總處及主計總處提出呼籲。內政部長期支持警察同仁的權益，目前正積極研議相關的調整案。

羅美玲指出，近來基層警察業務越見繁雜，物價也逐漸上升，因此軍公教員工待遇統調案去年調薪4％，而且自民國84年迄今已累計增加33％。但業務繁雜的基層警員卻因為警察人員勤務加給已將近30年未曾隨同其他軍公教人員待遇調漲。

羅美玲表示，如參照111年調薪比例調升4％，警勤加給所需經費增加4億2千5百多萬元，如果調整增加10％，提高每位警察每月800~1300餘元的加給，經費增加10億餘元，且過去幾年超勤加給的預算都有餘額，再加上釋字785號解釋後，警察人員的超勤時數已有上限，因此計算下來，警政署並不須再增列預算。

莊瑞雄表示，軍公教員工待遇長期皆有隨著物價調幅等因素調整，然而在警察人員警勤加給部分卻已近30年未曾調整，致使不合理的警察待遇薪資結構持續存在，與越趨複雜且危勞的工作負荷逐年形成巨大反比。

莊瑞雄說，警察的勤務包羅萬象，更背負著穩定國家社會的重要職責，期望政府部門能夠適時平衡員警弟兄們對等待遇，讓警察在盡力執行勤務時，也能夠得到更相對應的俸給，也是對於社會治安的強力支持；另對於消防、海巡人員的權益也會持續密切關注。

王美惠表示，有關調整員警福利一事，近日各地方政府將警消的加班費上限，由原來1萬7000元調高到1萬9000元，但加班費有時數上限的規定。基層員警的時薪基數不高，而資深員警較少值夜勤，因此僅有少數員警的加班費，能夠領取到最高上限的金額，這項調高津貼的政策，事實上受惠的員警並不多。

王美惠指出，警察的警勤加給30年來始終如一；然而這30年來GDP已成長近3倍、物價指數更是年年攀升，顯然警勤加給早已不合時宜，也不合理。警察是維護社會安全的主力，屬於高風險、高工時的職業，政府對警察人員的照顧，應該要與時俱進，不應該停滯在30年前的水準，這也是政府挺員警最實際的心意展現。

警政署副署長陳永利表示，警勤加給已28年沒有調整，希望大家一起支持警察同仁；內政部人事處則表示，內政部長期支持警察同仁的權益，目前正積極研議相關的調整案。

人事總處與主計總處的代表則分別表示，過去幾年有部分調整警察人員的加給，但警察同仁的業務確實辛勞，後續如內政部向行政院提案，將會配合通盤檢討；並指出加給的調整涉及地方財政，提醒需多跟地方政府溝通。