Angelababy（Baby、楊穎）去年和黃曉明閃電宣布結束7年婚姻，但早在之前兩人就多次傳出婚變，2021年香港娛樂記者「香港朱皮」還亂爆Baby和古天樂「蜜月歸來」，引來Baby公司提告。昨(2/28)遇到Baby的34歲生日，判決也出爐，香港朱皮敗訴，昨他依照規定在微博發道歉文，並喊窮稱自己經濟狀況不好，付不起1萬人民幣（約44209元台幣）罰金，想找成龍借卻碰壁。

原本名稱為香港朱皮的娛樂記者，2021年在微博發文稱Baby和古天樂結婚，甚至已經「蜜月歸來」，對此，楊穎工作室隨即發聲明駁斥，強調Baby與其他人不存在任何不正當關係，要求對方刪文否則提告。近日，法院判香港朱皮敗訴，除了必須在現在的微博帳號「颱風季節aa」發文向Baby致歉，更必須賠償Baby經濟損失8000元、精神損害撫慰金2000元，共計1萬元人民幣。

香港朱皮發文道歉。（圖／翻攝自娛樂有飯、颱風季節aa微博）

對此，香港朱皮昨發文，除了祝Baby生日快樂，更聲稱：「兩個頂流合體成立公司，培訓四人女團進軍電商直播，經過幾個月六個人的磨合，現在終於蜜月期歸來」，並沒說到結婚，又稱：「但罰款就希望能分期兩年，因為內地沒有記者證根本沒收入」，自己身無分文，只能靠他人幫忙，「現在想去找成龍借錢交罰款給你，他又遠在新疆拍戲」。

Angelababy（前排左1）昨曬照片慶生。（圖／翻攝自angelababy微博）

香港朱皮又表示，自己本來不知道被告，昨天見到陳冠希的父親才知道，「今天知道情形，當然要誠心道歉認錯，好了，祝更加漂亮，實在抱歉！」而Baby昨不被影響心情，曬出和工作人員慶生照片說：「淺過一下，謝謝大家！」網友見此回應：「生日快樂啊！！守護雙魚座女王」、「生日快樂我的公主」、「你現在知道沒收入難受啦，造謠的時候怎麼不想想別人難受不？」、「字裡行間都沒有半點道歉的意思」。