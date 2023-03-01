「電商女王」Mavis瑪菲司是初代黑澀會美眉，如今晉升全台第4大電商主理人，每年都創造驚人年收。近日她帶著全家快閃杜拜五天四夜，並且獻出「海上跑車」初體驗，並曬出跑車在海上奔馳的畫面，景象令人嘖嘖稱奇。

瑪菲司透露這次杜拜之旅，去了哈里發塔、室內滑雪場到體驗海上跑車，可說是行程滿滿，其中她認為海上跑車之行最為有趣。從她在IG曬出的短影片中可見，由老公負責駕駛，兒子坐在副駕駛座，而瑪菲司坐在後座，一家三口乘坐一台大紅色跑車，快速的在海上奔馳，景象令人十分震撼。

而她也透露雖然可以選擇各式名貴跑車在海上暢遊，但一趟30分鐘行程開價台幣1萬塊，平均1分鐘就要333元。由於沒有體驗過海上跑車，當場決定咬牙付錢，對於在海上能以時速350公里奔馳，但這趟刺激有趣的體驗也令她直呼：「太難忘啦。」

據《自由時報》報導，瑪菲司這趟五天四夜的奢華杜拜之旅，一家三口的旅費就要台幣50萬，她認為超級值得，因此點燃她認真工作的動力，「一定要更努力工作賺錢，帶著家人去各地體驗不同風情。」事實上，瑪菲司才在今年1月舉辦感恩盛會，受訪時提及去年的營收相當好，瑪菲司和老公H先生開心透露非常感謝同仁們一整年辛苦，為公司業績衝上12億驚人數字，比前年整整多出3億。