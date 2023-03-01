高麗菜每次一買就是一大顆，剛開始爽脆好吃，但放太久口感就變差、容易爛掉，令不少家庭主婦頭痛，一名日本餐廳主廚分享一招，在高麗菜「芯」底部插上3根牙籤，阻止高麗菜在採收後繼續生長，就能保持清脆口感長達一個月。

日本一名餐廳主廚日前在推特發文，分享高麗菜保持新鮮的秘訣，只要在高麗菜芯插上牙籤，就能維持高麗菜的鮮脆口感長達一個月，且不只高麗菜，萵苣、大白菜等蔬菜也適用，原因是這些蔬菜採收之後，仍會繼續生長並腐爛，而插上牙籤能阻斷蔬菜生長，延長保鮮。

食譜社群平台「iCook 愛料理」也在臉書轉發這個小撇步，表示想趁高麗菜便宜的時候大量採購，不妨試試看這個方法。文PO出後吸引2千名網友按讚，300多人分享。

網友們學到這招後， 紛紛留言：「長知識了」、「高麗菜封印術」、「這方法太酷了吧，下次就不怕買太多高麗菜了」、「生活智慧王欸」，也有人分享其他保鮮方法「直接切十字就好了，之前看日本節目有教」、「我把芯挖掉塞廚房紙巾，再把紙巾整個噴濕，之後放進密封袋可以多放半個月」。