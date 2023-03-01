台泥企業團董事長張安平將在3月4日親自到台大參加徵才活動，與年輕族群面對面。他說，企業的舞台應該放眼國際。全球是一個多元化的市場，多元化的資源必須要有多元化的人才互相合作，才能前進到未來的世界。

張安平企盼有更多具有見解的年輕人加入台泥團隊，從不同國家角度觀察世界，得到的才是全球觀點，而不只是從台灣自我的角度出發。

台泥企業團是目前國內唯一同時投入再生能源、鋰電池及儲能的新能源集團，主力市場更聚焦全球新能源發展最快速的歐洲，也是永續意識及能源轉型技術最先進的地區。

台泥歐洲營運辦公室設在荷蘭阿姆斯特丹，是明訂2030年禁止燃油汽機車的綠能城市；台泥子公司NHOA位於義大利，接近歐洲工業中心的地理位置，在工業設計上更具備獨一無二的國際競爭力。

因應全球化新能源事業布局，台泥廣招各類優秀青年加入，更前所未有協助義大利子公司NHOA來台招募，提供海外派任職缺，可前往義大利、葡萄牙、法國、澳洲等國家，擔任儲能項目市場拓展、建置及專案管理職務，同時NHOA人力資源主管也將抵台參與台泥企業團3/4於台大徵才活動，協助介紹相關職務內容。