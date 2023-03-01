成人片導演圤智雨替鄧佳華執導《華根初上》後，知名度水漲船高，毫不留戀名氣的他，在當紅之際宣布引退，但仍不時在社群網站分享小模、網紅圈的八卦內幕，常引起網友熱議，近來爆出他身價超過千萬以上的傳聞，他也毫不避諱證實確實如此。

圤智雨表示接到作家謝佳真來電，對方表示耳聞網紅圈瘋傳他擁有千萬身價，想證實是否屬實，對此，他表示頭腦價值絕對超過千萬，但身價並非謠傳的千萬而已，接著指出如果有懂得操控他的使用者，每年大賺並非問題，只不過如今未有這般厲害的人出現，不然早就搬進去帝寶住。

圤智雨指出不排斥被認爲有千萬價值，畢竟先前被大陸業者挖角時，對方開出的條件就遠遠超過此價值，只不過個性討厭社交，對於目前自由愜意的生活感到滿足，便一直安於現狀，但也不忘向所有人喊話：「希望懂得使用我腦袋的人能出現，身爲阿斯拉的我，也很需要駕駛者的」，似乎對於自己懷才不遇頗為感嘆。

圤智雨曾辦過素人男優海選，讓不少想往這方面發展的網友，都會私訊詢問意見，他先前指出台灣男優行情是無法當做主業賺錢，因為一部片頂多8000 元，頂多當作兼差賺點外快，但也強調「長得帥，小GG大 ，又持久的，沒有刺青的，演技好的，可能比女優還稀少」，似乎暗指這行業若無上述條件是無法做長久。