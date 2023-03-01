民進黨政府推動「全民防衛動員準備法」修法，再遭質疑是「數位中介服務法」草案2.0。國民黨發言人林家興今批，照法案內容，現在就可算是動員準備階段，法案通過政府就有權調查所有媒體人員、設備與內容，造成寒蟬效應。

國民黨文傳會主委洪孟楷呼籲，民進黨政府說明，民進黨政府要將「全民防衛動員準備法」更名為「全民防衛動員法」，把「準備」兩字拿掉，是真的要往戰爭方向前進？避無可避？

洪孟楷批評，民進黨「全民防衛動員準備法」修法草案讓「準備」一詞成行政部門的「空白授權」、「無限擴權」，無法無天。

洪孟楷也質疑，「全民防衛動員準備法」修法完成後，政府不想看到的諸如「缺蛋、缺水、缺電」等讓民進黨面子掛不住的負面字詞，就可用全動法禁止，政府想箝制網路自由、媒體自由、新聞自由、言論自由而無所不用其極。

林家興表示，民進黨之前推「數位中介服務法」立法，遭社會強烈反彈而撤回，現在又巧立名目弄了全民防衛動員法修正案，其中除箝制媒體內容，亦可能煽動戰爭恐懼，再次引起社會譁然。

林家興說，所謂動員準備階段定義為何？存有空白授權爭議，若照法案內容，現在就可以算是動員準備階段，法案如果通過，政府就有權調查所有的媒體的人員、設備與內容，造成寒蟬效應。

此外，林家興也提到，修正草案中對什麼是不實訊息與不當內容，都是民進黨政府說了算，但民進黨政府過去在言論自由上的表現劣跡斑斑，是最大的假新聞製造中心，現在有何資格推這樣的法案來審查言論？

國民黨表示，「全動法」修法不僅賦予政府管制媒體的權限，甚至還要徵召學生參戰，更讓社會強烈反彈。