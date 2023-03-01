中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮1日在大陸觀察者網受訪指出，時過一年，俄烏衝突未見緩和跡象。美國戰略界有部分人士企圖在亞洲重演俄烏戰爭，因台灣「分量小」，難以撬動中國大陸，所以也在籌謀把日本當成「亞洲的烏克蘭」。

金燦榮表示，美國脫口秀主持人加蘭．尼克森這人的性格有點怪異，在媒體中屬於異類，但他據「白宮內線消息」透露所謂「摧毀台灣計畫」資訊，應該是有一點可信度。

金燦榮分析，對於有一點可信度又不好公開辯解、對國家利益不利的資訊，西方主流媒體有個特點，要嘛集體保持沉默，不作報導，要嘛被報導後，會去否認，宣稱這消息不可靠，甚至人身攻擊，說披露者人品不好。現在看起來，「摧毀台灣計畫」至少可能是美國的預案之一，如果中國大陸真的對台發起進攻，他們守不住了，就把台灣毀滅掉，讓它成為一個斷壁殘垣的破爛之地。這是一種絕望的暴徒心理，這點得揭批，要美國解釋。

金燦榮強調，此外，中方也要注意到另一個危險。

現在美國在烏克蘭操縱格局，通過犧牲烏克蘭、歐洲和俄羅斯來達到自己目的，且效果不錯，如美國前國務卿希拉蕊在一次公開演講講的，美國花幾百億美元就把俄羅斯搞得狼狽不堪，太合算了。

因此，美國戰略界有部分人士想在亞洲重演這一遊戲，想通過「戰鬥到最後一個台灣人」來中斷中國的復興。

金燦榮強調，而在這派稱之為「戰爭冒險派」的人士裡，他覺得還有一個小派系更具危險性。他們會覺得中國大陸極其強大，台灣這根「槓桿」撬不動，僅犧牲台灣不會管用，因此要把日本也當成亞洲的烏克蘭，讓日本也摻和進台灣問題、一起挑釁中國大陸。所以最近「放狗出籠」，對於日本明目張膽地拋棄「專守防衛」原則、修訂三份安全保障文件大開綠燈，以為台、日聯合，分量加重，就能更好地實現既定目的。對於這一危險性，中方要重視。

總的來講，中國要穩住陣腳，搞好自己，積極發聲，妥善應對，這樣才能更好地解決這些挑戰。