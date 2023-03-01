當地時間2月28日，美國務卿布林肯在出訪中亞期間警告，如果中方對俄羅斯提供致命性武器，美國將會對相關中國大陸企業及個人祭出懲罰，讓北京付出經濟代價，在全世界面臨嚴重問題。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，布林肯在哈薩克表示，「中國在俄羅斯侵略烏克蘭問題上，不能兩者都要，它不能一方面提出和平計畫，同時又助長俄羅斯點燃的戰火。」這是美國就此問題向中國大陸發出最具體的公開警告。

布林肯強調，如果中國大陸提供俄羅斯致命武器，這會讓北京在世界上面臨嚴重問題，美國也會以懲罰中國大陸相關企業及個人作為回應，讓北京付出經濟代價。同時這也突顯出中美中兩國之間攤牌的情勢迅速加深。

布林肯還提到，「我們曾經非常明確地警告過中國（對俄）提供此類支持的影響和後果。」意指他2月在慕尼黑安全會議場邊和中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅的會面，以及美國總統拜登去年11月在印尼峇里島和大陸國家主席習近平的會談。

布林肯補充說，「例如，我們會毫不猶豫地針對違反我們制裁、或以其他方式參與支持俄羅斯戰事的中國公司及個人」。

過去10天，美國官員不斷警告他們掌握到的情報表明，中方正在考慮向俄羅斯提供致命性援助。中方曾表示此為虛假訊息，認為是美國以涉俄因素為由，藉機無端制裁中國大陸企業。