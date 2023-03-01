據滙豐集團2月28日發佈的一項最新全球調查顯示，生活在大陸的受訪國際人士中，有75％表示未來一年將繼續留在當地，這一比例在全球受訪市場中最高（全球平均61％），顯示出大陸對國際人士仍具有較強的吸引力。

根據中新網報導，滙豐此次的全球調查委託Ipsos市場調研公司於去年5月至今年1月進行，覆蓋澳洲、大陸與香港、印度、新加坡、美國等9個國家地區的7000多名受訪者。

經由調查發現，隨著全球跨境人員流動的恢復，有34％的全球受訪者計畫在未來12個月內返回家鄉或移居到新的國家地區；61％打算繼續留在現居地。而在大陸市場的調研中，計畫未來一年繼續留在當地的國際人士占比達到75％，也是全球9個受訪市場中最高。

在已移居海外的全球受訪者中，45％表示平均需要半年時間適應新環境；54％在移居前並未做好充分的財務準備；53％表示在剛抵達階段曾感到焦慮。此外有近6成全球受訪者表示，因為沒有當地的信用記錄，在新移居地申請手機號碼或信用卡等基本服務時都可能遇到困難。

滙豐中國財富管理及個人銀行業務總經理章筠表示，大陸跨境往來的正常化促進了國際商業活動以及海內外人員的流動，隨著與世界連接交流更為頻密，跨境金融和國際化投資理財需求將被進一步激發，國際化銀行可為多樣化的國際商業和個人需求提供幫助。