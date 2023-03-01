財政部賦稅署署長宋秀玲今日上任，對於未來要做的事情就是依據總統蔡英文所提的4大任務盤點租稅，希望租稅也可以扮演一些角色。

宋秀玲表示，未來賦稅署真的要傾聽，他在擔任國稅局長任內，發現企業有很多聲音，就是稅制規劃的過程當中，真正在落實上與民眾和企業的感覺會有一些落差。

舉例來說，財政部在推動CFC(營利事業受控外國企業)時，很理所當然認為這是符合國際反避稅浪潮，台灣根本無法缺席，但是有一些個人卻很恐懼，實際上這個稅制沒有想像中恐怖，但是以訛傳訛擴大了恐懼感，所以當時她很努力地在宣導。

宋秀玲發現，企業要的就是稅制的確定性與安定性，所以未來賦稅署在訂立稅制、賦稅法治或者發布解釋令時，應該兼具宏觀、遠觀、國際觀，看得更遠、看得更廣，才會知道不同民眾、企業要的是什麼，盡量滿足大家的需要。

蔡英文在新內閣上任時，提出4大任務，包含穩健邁向疫後復興、強化社會照顧體系、持續提升國家基礎建設、以及推動六大核心戰略產業。宋秀玲將從稅制上去盤點已達成4大任務。

現在社會在改變，舊制不一定是良制，例如2017年對於兩稅合一廢除，建立現在的股利課稅，得以競爭得到資本。台灣經濟成長有稅制的影子、稅制調整支援經濟成長，稅制重來不是阻礙，幫助台灣達成重要的目標「賦稅署不是主角，但是很重要的配角」。

宋秀玲表示，這個社會變得太快、世界變得很快，如果不跟著改變，就會被「淘汰在沙灘上」。

外界關心租金扣除額改列特別扣除額，宋秀玲表示，也會併同盤點，綜合所得稅最大公平原則就是量能課稅原則，並且兼顧合理與簡化，這之間要找一個平衡點。賦稅署會思考各種面向，來找出相對好、對大家比較好方式。