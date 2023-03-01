另一方面，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，3月1日開展人民幣（下同）1,070億元7天期逆回購操作，利率持平在2％。
香港信報報導，跨月後人行逆回購操作規模明顯縮減，考慮到1日有3千億元到期，據此計算，公開市場轉為淨回籠1,930億元。
據路透統計，本周逆回購到期總額為1.49兆元，連兩周下降，分布上亦較此前兩周均勻，除昨日規模稍低、週五為全周高峰外，其餘幾日到期量接近。
人民幣兌美元中間價3月1日報6.9400，上調119基點；上一交易日中間價6.9519，上一交易日官方收盤價為6.9392。
另一方面，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，3月1日開展人民幣（下同）1,070億元7天期逆回購操作，利率持平在2％。
香港信報報導，跨月後人行逆回購操作規模明顯縮減，考慮到1日有3千億元到期，據此計算，公開市場轉為淨回籠1,930億元。
據路透統計，本周逆回購到期總額為1.49兆元，連兩周下降，分布上亦較此前兩周均勻，除昨日規模稍低、週五為全周高峰外，其餘幾日到期量接近。
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