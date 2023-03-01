台灣高鐵指出，各加班車次列車將自3/3（五）凌晨零時起開放購票，敬請旅客多加利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票。

同時，為服務提前返鄉掃墓的旅客，台灣高鐵規劃於3/17（五）、3/18（六）增開3班次南下列車，3/19（日）增開1班次北上列車；另為配合3/25（六）調整為補上班日，當日亦增開3班次北上列車，以服務通勤需求。上述增開之7班次列車均將併同清明假期疏運自3/3（五）開放購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵提醒，為加強服務旅客，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請夜間乘車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

此外，即日起旅客持有之實體車票若不慎遭毀損，或手機取票後因故無法顯示手機票證，可至車站售票窗口經本公司確認車票之有效性後，依原車票內容換發新票一次，免收手續費，相關規定請參考旅客運送契約。

台灣高鐵公司表示，疏運期間人潮眾多，敬請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

因應中央流行疫情指揮中心宣布放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布之最新指引，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。敬請旅客配合相關防疫規定，以維護自身及他人之健康安全。