社子島自救會今至台北市政府前請願，並向地政局副局長王瑞雲遞出陳情書。（李奇叡攝）

社子島自救會提出4大訴求。（李奇叡攝）

為與社子島居民溝通、說明，台北市地政局本月4日將至社子島召開剔除徵收說明會。社子島自救會今至台北市政府前請願，並向地政局副局長王瑞雲遞出陳情書，他們表示，蔣萬安選前承諾拿出最大誠意處理聚落保留，但蔣市府第一次說明會，仍要按照柯市府舊方案向居民說明剔除條件，完全無視居民要求重新研擬聚落保留範圍的訴求。

社子島自救會提出4大訴求，首先是「不要炒地皮，社子島要原地安居」，自救會表示，柯市府舊方案採取剷平式的全區區段徵收，將輾平社子島農村，開發成高樓水泥叢林，完全是房地產開發導向，服膺最惡劣的土地炒作利益。如此開發方式完全不是真正生活在社子島上的在地居民想要的，在地居民不要高樓房、高容積，要解除禁建、就地改建，要合法原地整建家園的安居權利。

第二個訴求為「不要大開發，台北人要韌性城市」，自救會指出，柯市府舊方案要興建9.65公尺高堤將社子島嚴密包圍，將珍貴的淡水河口洪泛平原全區填土開發成3萬人口的都會，但在極端氣候下，基隆河200年洪水流量增加45％，雙北基隆河沿岸堤防多處有潰堤風險，中央地方束手無策。而社子島人有百年與水共生的智慧經驗，合理的現代避災減災設計即可讓居民安居，應維持淡水河口洪泛平原，增加城市韌性才是正解。

第三個訴求是「不要柯方案，蔣市府要重新溝通」，自救會稱，柯市府八年任期，不顧北市人口負成長、極端氣候、以及社子島聚落密集的現實，強推全區徵收填土剷平式、高強度開發的生態社子島案，引起社子島上強烈對立，實際居住居民強力抗爭，有高達4000多位，近900戶實際居住居民連署反對，亦有260位業者連署反對生態社子島案。

自救會認為，前台北市長柯文哲無視生態社子島案的重大爭議，強行力推此不可行的方案，是導致社子島僵局無解的主因，而蔣萬安選舉期間曾說，只有居民願意信任和配合市府，社子島的未來才會走得更順，因此呼籲蔣市府立即宣示撤銷生態社子島案，「苛政蔣不要隨，重新溝通修正才能獲得居民的信任」。

最後一個訴求是「不要再擺爛，蔣市府先輔導修繕」，自救會重申，市府需要撤回舊案重新溝通，社子島地區整體環境改善計畫才有可能加速，而在重新溝通的同時，自救會呼籲蔣市長不要學過去市府「不開發就擺爛，用維持社子島住房破敗，綁架居民支持開發的奧步」。應立即積極輔導社子島人合法修繕房舍，這是台北市政府不能設任何前提、且不應拖延的責任。

自救會要求，蔣市府應停開說明會，否則將率陳情人杯葛會議到底，同時也呼籲，蔣市府應立即至社子島地區召開《台北市社子島地區原有建築物修繕暫行處理要點》修正的公聽會，讓該要點更符合社子島建物修繕需求，並且立即派駐輔導團隊，積極輔導社子島居民循相關規定合法修繕房舍。

地政局副局長王瑞雲受訪時說，只要社子島上還有不同聲音，就會持續溝通，過去也透過說明會、工作坊，或是駐點和民眾一對一談話，其實一直以來北市府都不停歇地在做，這也是中央所要求的。至於生態社子島的部分，無論要用什麼方式做開發，區段徵收或是剔除開發許可，生態社子島都是大原則和大方向。

王瑞雲也說，過去柯文哲並未承諾剔除九大聚落的區段徵收，該訴求乃由居民提出，而市府已針對這部分做深度研議，都發局、地政局、土地開發總隊進行跨局處會議，3月4日的說明會上，也會以此為溝通主調，但是否剔除仍未有結果，會持續溝通。

針對自救會訴求，台北市地政局土地開發總隊表示，尊重部分居民不願意參加區段徵收的訴求，目前已有4處畫設為再發展區，並已明確剔除原則，只要條件符合即予以尊重配合。土開總隊說，北市府盱衡社子島開發目的、尊重土地所有權人意願、綜合評估後續開發利用等相關可行性後，已訂立同意比例過半、面積達500平方公尺及不影響防洪計畫與主要計畫等三項剔除原則，只要申請標的符合條件，市府亦將配合內政部審議予以剔除。

土開總隊也指出，截至今年2月，市府共收到社子島自救會代為寄送565份（共計361位）向內政部陳情之「陳情不納入社子島開發案區段徵收範圍」陳情書，近80％陳情標的未獲得過半地主同意，呼籲申請欲剔除區段徵收之居民積極整合。

土開總隊強調，為改善社子島地區發展問題，北市府一直以非常嚴謹的態度認真面對，並以最大誠意研擬情理法兼顧的可行方案，重視在地里長、居民憂心的聚落紋理、安置及弱勢照顧等相關建議，仍將持續傾聽各方聲音，凝聚社子島居民共識。