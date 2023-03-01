鍾沛君提案停辦二二八追思會，綠議員批「錯的離譜！」

國民黨台北市議員鍾沛君提案，台北市明年起停辦二二八官方追思會，改為辦講座逐案探討二二八。民進黨北市議員陳怡君今批評，這真是錯的離譜，停辦二二八追思會只會讓台灣人民覺得國民黨及蔣萬安不願面對真相，加深傷害二二八遺族，何論轉型正義？

陳怡君指出，國民黨議員揚言提案「停辦二二八追思會」，這種想法完全缺乏歷史常識，蔣萬安把二二八事件的爆發點推給天馬茶房、國民黨議員以為二二八只有在台北發生，這就是典型的威權主義、少數暴力的反智思維。

陳怡君說，台北市長蔣萬安昨日在二二八追思會現場表示，他願意為76年前查緝天馬茶房私菸事件致歉，然而立即被輿論打臉，二二八事件之所以爆發，原因並非緝菸事件這麼單純，其歷史是來自於威權體制下對台灣人各族群的屠殺及傷害，可說是不計其數，很突顯出蔣萬安既不懂歷史、也不願意了解歷史。

陳怡君表示，然而更離譜的是國民黨的議員為了護航蔣萬安，竟然要提案停辦二二八追思會，這真是錯的離譜，停辦二二八追思會只會讓台灣人民覺得國民黨及蔣萬安不願意面對真相，只會造成人民和文化上更大的對立及衝突，加深傷害二二八遺族，何論轉型正義？

陳怡君呼籲，國民黨及蔣萬安應該勇敢面對二二八歷史的真相，給台灣人民一個交待，以及真誠的道歉；國民黨的議員如果想保護蔣萬安的話，應該要教蔣萬安真誠的面對歷史，而並非像過去的威權體制，企圖收回「二二八追思會」的活動，這樣只會讓人民覺得，國民黨倒退回「由上而下、施捨民主」的統治思維。