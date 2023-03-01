陳姓病患罹患第3其胰臟癌，經過積極治療，腫瘤明顯縮小。（中醫大新竹附醫提供／邱立雅竹縣傳真）

46歲的陳姓病患3年前因為背痛，無法睡覺，食不下嚥長達半年，檢查診斷為胰臟癌第3期，因腫瘤太大且淋巴轉移無法開刀，求診中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科主任鍾智淵，鍾智淵安排病患進行放射線治療及化學治療。鍾智淵表示，病患定期治療追蹤，改變罹病心境，調整生活型態，過著有機生活健康自然飲食，下田耕種流汗曬太陽，加上樂觀的態度，雖然罹患的是癌中之王胰臟癌，存活期預估1年，但陳姓病患現在過得自由又快樂，從治療副作用中很快復原。

鍾智淵表示，病患3年前癌症指數（CA199）由原本超標1587U／ml降到目前9.1U／ml，另外，胰臟癌腫瘤從3年前約6公分，現在也縮小為3公分。病患3年前約80公斤，體重一口氣掉了20公斤，食慾、精神體力各方面不佳。先完成兩個月放射線治療後，精神已有改善，接續接受化學治療，疾病穩定控制，病人體重已由原本最低60公斤，逐漸增加至70公斤，飲食、精神各方面良好，生活恢復日常。

陳姓病患表示，治療前後生活方式改變的最大差別，在於現在藉著健康有機飲食、種植有機作物、活動流汗，並且透過勤曬太陽、接觸陽光，調整身體代謝，改善體質，讓身心靈達到舒服自在，健康狀態整體好起來。她樂於分享治療過程，還因此救了一個朋友，朋友同樣有背痛問題，她建議快去檢查，朋友也被診斷胰臟癌，還好早期發現。

鍾智淵指出，民眾不要輕忽背痛症狀，尤其體重直線下滑，一定要趕快就醫，可能是胰臟癌。胰臟癌好發於喝酒，60歲以上中老年人，常見為男性，一般診斷後預後不佳，未接受治療患者平均存活期不到半年，一旦診斷後，最佳處理方式即是早期盡快治療，並配合醫師定期回診追蹤。