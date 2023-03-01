為女性量身打造的全新Gogoro Delight自2022年7月上市以來，憑藉貼心細膩設計與舒適騎乘體驗奪下高達75%的女性車主占比，居Gogoro全車系之冠。Gogoro進一步致敬女性的豐富樣貌與灑脫魅力，推出首輛純黑車款-全新Gogoro Delight「本色黑」，以率性外表詮釋純粹自我，標配TCS循跡防滑系統大展自信身手，更領先業界獻上期間限定的「車身客製化刻字」服務，讓消費者為愛車加上獨一無二的專屬識別。

看準Z世代渴望彰顯自我的特性，Gogoro首度將有感的「客製化刻字體驗」融入車身設計，前200名入手全新Gogoro Delight本色黑的車主即可免費享受，使用Gogoro特別開發的專屬字型，於訂車時隨心混搭英文字母、數字或符號，將獨特印記刻到車上，增添創作樂趣與個人品味。

Gogoro同時宣布史上最大規模降價陣容，Gogoro智慧電動機車車款售價調整資訊如下，全新Gogoro Delight本色黑售價為9萬3800元；而既有車款調價，全新Gogoro Delight降6180元或6.43%，全新Gogoro Delight Basic降7180元或7.97%，Gogoro VIVA XL SUPERFAST降2180元或2.37%，Gogoro VIVA XL Belt降3180元或3.83%，Gogoro VIVA XL Keyless降2000元或2.56%，Gogoro VIVA XL Basic降2000元或2.74%；全新Gogoro Premium已於2月15日調整售價，降2180元或2.44%；Gogoro VIVA MIX系列也已於1月31日調整售價，Gogoro VIVA MIX降3000元或3.75%，Gogoro VIVA MIX KEYLESS降2000元或2.66%，Gogoro VIVA MIX BASIC降2000元或2.85%。Gogoro該次平均降幅達3.76%。