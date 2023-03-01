美國商務部副部長Alan Estevez周二在國會聽證會上表示，川普政府允許企業向被列入黑名單的中國電信設備製造商華為提供部分5G以下的美國技術，而這項政策現在「正在評估中」。

負責出口管制政策的Estevez表示：「前政府的許可規範仍然允許提供華為5G、雲端等級以下的技術，但現在所有這些東西都在評估中」。他表示美國政府正全力防堵敏感技術落入惡意者的手中，包括中國的軍事、情報和安全部門。拜登政府也正在考慮祭出額外的出口限制。

《華爾街日報》則報導，一位熟悉政策審議的前安全部門高層透露，白宮已經指示商務部切斷對華為的4G產品銷售，這表示他們認為終結華為的時候到了。

美國商務部對此報導表示不予置評。

此前美國政府證實正在考慮停止向高通（Qualcomm）和英特爾等公司發放任何新的出口許可。

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