遊客觀察狐獴覓食行為。（柯宗緯翻攝）

影 》狐獴「吃串燒」萌翻大小朋友！壽山動物園靠這招獻上蟲蟲大餐。

高雄壽山動物園在二二八連假，擠爆近3.8萬入園，有眼尖遊客發現，狐獴大快朵頤吃著「串燒」，原來這是園方特別量身打造的覓食玩具，激發狐獴動物本能，藉此享用豐盛的蟲蟲大餐，超卡哇伊畫面也萌翻大小朋友。

對於設計原由，觀光局長高閔琳指出，為讓園內動物增加更多環境刺激並豐富動物行為，特別邀請中山大學生物系教授張學文組成「環境豐富小組」與園區的保育員與獸醫協作、腦力激盪，並參考國內外案例，經常為園區裡不同物種的動物們開發互動新玩具。

狐獴展場出現新玩具。（柯宗緯翻攝）

高閔琳說，這次為狐獴設計出的「串燒覓食玩具」，可增加狐獴探索覓食的難度、延長探索覓食時間，並提供狐獴更多生理及心理刺激，也讓遊客看到更多元的動物行為表現。

壽山動物園透露，狐獴不會囤積脂肪，因此必須不斷覓食，保育員將狐獴最愛的麵包蟲，先放入戳有小孔的塑膠圓球中，聰明的狐獴便會利用長爪將圓球轉動到某個角度，讓蟲蟲從孔洞掉出得以盡情享用。

狐獴家族分工縝密，一隻翻轉圓球、一隻等待蟲蟲掉出，還有一隻負責把風。（柯宗緯翻攝）

狐獴翻轉寶特瓶讓蟲蟲掉出。（柯宗緯翻攝）

有趣的是，保育員觀察到，狐獴連玩覓食玩具都會「分工」，例如一隻狐獴研究新玩意、另一隻等蟲蟲掉出，還有一隻狐獴負責把風等，各司其職有趣極了；而這些蟲蟲大餐引發的狐獴豐富行為，也值得大小朋友駐足觀察。