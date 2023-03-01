中央大學台灣經濟發展研究中心1日公布，112年2月消費者信心指數（CCI）調查結果。2月CCI總指數為62.47點，與上個月比較上升2.74點，調查的6項分項指標中，上升最多為「購買耐久財」，上升最少為「物價水準」。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任分析，2月連接1月的農曆年假，民眾家庭團聚、出門旅遊，帶動內需暢旺，同時平均地權條例在農曆年前通過，以「不溯既往」的放寬條件，讓房市感受到「利空出盡」，更加為內需帶來利好。

調查團隊指出，本月上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為108.05點，較上個月上升7.45點。上升幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為24點，與上個月調查結果相較上升3.2點（112/1：20.8）。從絕對水準來看，六項指標中，「購買耐久性財貨」指標為唯一呈現樂觀。

至於民眾投資股票的信心，吳大任指出，亦隨台股大盤回升而上揚，散戶開始回籠。