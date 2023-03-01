民眾黨立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩、靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴今召開記者會，呼籲各界應努力推動「交通零死亡願景」，讓兒童有一條平安上下學的路。（邱臣遠辦公室提供）

台灣馬路如虎口，去年甚至被CNN貼上「行人地獄」的標籤，民眾黨立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩、靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴今召開記者會，呼籲各界應努力推動「交通零死亡願景」，讓兒童有一條平安上下學的路。

根據交通部統計，過去五年全國12歲以下兒童交通死傷人數高達46206人，亦即平均每天有25位兒童因為交通事故受傷或死亡；如果以兒童事故死因類別最新統計來看，「運輸事故」在109年更是名列第二大類，僅次於「呼吸之意外威脅」。

立邱臣遠表示，造成台灣道交安全惡化的因素，主要包含「交通安全未從小教育」、「道路規劃設計不當」以及「駕駛習慣不佳」等因素，可以分別對照至「交通3E」概念中的交通教育（Education）、交通工程（Engineering）、交通執法（Enforcement）。因此，如果沒有痛定思痛下決心全盤改革，積極就「交通3E」提出改革對策，兒童交通死傷將持續成為每個家庭的未爆彈。

邱臣遠指出，改善兒童道安是許多國家所面臨的議題，其中，「韓國」的改善兒童通學環境案例十分值得台灣借鏡。根據統計，韓國的兒童車禍死亡人數，最高曾達1566人，但在二十多年間就下降了97％。

這樣斐然的成績是源自於韓國「國家交通安全綱要計畫」的推動，從1990年開始，每四年為一期，確實就教育、工程、法令作通盤的國家規劃。至於台灣，雖然針對道安改善陸續做了一些努力，但缺乏「通盤改善」的決心，對邁向「交通零死亡願景」還有很大的努力空間。

靖娟基金會執行長林月琴指出，近年「降速」為國際追求交安之趨勢，更有許多學區降低速限的措施，例如新加坡學區車道畫設明顯的紅色區塊提醒駕駛看到時減速、韓國亦針對學區設置減速路面並提升行人之能見度。

反觀台灣，根據靖娟基金會調查發現，就算只有「5分鐘」的路程，也有超過5成家長表示很擔心，其中，車輛不禮讓（73.4％）和通學環境不佳（31.4％）是家長們不放心的主因；實地勘查學區更發現超過5成以上的學校周圍完全沒有減速設施，甚至有學校周邊的學區速限高達時數60公里，使學童的生命安全受到嚴重威脅。

邱臣遠最後呼籲，政府儘速改善學童通學環境，將校園周邊設置「交通寧靜區」，且區內限速時速30公里，並納入法律規範，設置獨立且醒目的標誌提醒駕駛人，交通部應將「交通寧靜區」、「禮讓兒童」、「通學區限速」等兒童道安相關概念納入考照宣導，讓兒童道安議題紮根在每位考照者的觀念中。