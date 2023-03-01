畢業後就選擇業務性質工作的林同駿，學生時期在服務業打工的經驗，讓同駿深知服務業薪水的天花板且難以突破。考慮到出社會後的職涯規劃，如果收入想要往上跳，就要跳脫每個月領固定薪水的思維，轉向有業績獎金的業務性質工作，而房仲業成交總價高，連帶拉抬獎金，因此永慶房屋成為林同駿第一份正式工作的選擇。

林同駿分享，現在北上打拼的北漂族，每月除了生活費外，還要再負擔房租，若起薪太低將會面臨入不敷出的窘境，因此在找工作時，還是要找起薪高的！永慶房屋不僅有保障收入，且不綁約、不扣薪，只要錄取就可以獲得保障，讓新人可以專心學習、不用擔心業績，因此，讓同駿下定決心到永慶試試看！況且業務能力是職場必備重要技能，學習到的溝通力、判斷力及執行力都是一輩子受用的「業務力」！

零經驗勇闖房仲業！八年級生林同駿職場成就雙達標

林同駿原本擔心沒有房地產相關經驗就挑戰業務工作不容易上手，好在永慶房屋的每位業務新人都會有一位專屬師父指導，從店內事務熟悉、新人訓練課程到服務流程學習都有師父手把手教學，碰到疑問不用擔心找不到人問，新人階段跟著師父跑商圈、開發客戶、帶看銷售與簽約，從實際做中學，能最快速的累積經驗。

永慶房屋的師徒制大大降低同駿擔心工作不易上手的憂慮。在師父的帶領下，同駿靜心把基本功練紮實，幫助自己更有自信的面對客戶。透過專業的分析及建議，提供誠實透明的資訊、讓消費者做出正確的購售屋決策，不僅幫助許多客戶圓滿成家，同駿也創下月收入達6位數的亮眼成績，相比一樣是八年級生的平均薪資，收入實屬亮眼。

除了業績獎金外，永慶房屋特別推出「幸福成家基金」制度，除了業績獎金之外，根據經紀人個人業務成績，每人每年最高可以額外領到250萬元的「幸福成家基金」！林同駿入行第二年就拿到近40萬的幸福成家基金，加速自己買房的速度，在工作上更有目標、動力，2022年不只拿到50萬的幸福成家基金，也成功晉升上店長，朝管理職繼續進修，職場成就雙雙達標。

林同駿鼓勵意從事房仲工作的人，將眼界放寬廣，給自己更多機會嘗試不同工作。(圖/永慶房屋提供)

鼓勵求職者跨出舒適圈 挑戰自己無限可能

現今八年級生大多已在職場上歷練了一段時間，但這幾年受到疫情、通膨等影響，許多人感嘆薪水不漲、萬物卻一直漲，能夠挑戰高薪的業務工作一直是許多人觀望的職涯選擇之一，對於有意從事房仲工作的人，林同駿分享，抱持著跳出舒適圈的決心，業務是個有挑戰性的工作，但努力付出最終都會回饋到自己身上，人生沒有白走的路，每一步都很值得！將眼界放寬廣，給自己更多機會嘗試不同工作，在永慶多重福利及制度下，對房仲新人非常友好，現在更有前12個月每月五萬的收入保障，搭配多項獎金可以爭取，想要在永慶做業務領取高收入一點也不難！