內政部推行的「韌性社區」標章認證為強化民間應變天災的能力，由新店區廣興里率先全台奪下二星標章認證，里長吳進興今（1）日於市政會議獻獎，感謝市府團隊的幫助。2年多來，新北市政府密集培訓廣興里防災觀念，更以該里為示範，推動46處一星韌性社區，佔全國近4成，為全國第一。

新北市長侯友宜表示，新北市長年致力於災害防救，感謝內政部的肯定，該里處於天災敏感帶，當緊急情況發生時，防災編組即時啟動，大幅降低災害損失。他強調，獲得認證不是結束，而是持續營運韌性社區的開始，未來我們將持續輔導更多韌性社區，讓居安種子遍及新北。

新北市政府自108年起至109年，為新店區廣興里籌備一系列綿密的防災課程，率先示範成立韌性社區，增強里民防災四大能力，即「減災、整備、應變、復原」；其中，廣興里及烏來區烏來里更榮獲一星韌性社區標章認證，成為全國首兩處。

110年起至111年，市府持續辦理災害防救相關訓練，諸如防救災復訓、兵棋推演，藉以提升演練的靈活度並訓練里民面對問題的處置思維。另辦理區級災害防救暨廣興里韌性社區演練等，藉由演練實際操作，加強災害發生時有效應變及處理。