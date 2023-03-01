江雪鳳為了安慰社區獨居老人，與攝影老師傳授拍攝技巧，希望讓長者找回活力。（文化局提供）

新北市土城清化里江雪鳳阿嬤因為工作受疫情影響，去年透過「有聲有影也有話—銀髮紀錄片導演實驗室」計畫，獲得市府局營造點補助，她開始學習拍攝紀錄片，錄製住家周邊的植物生態影片，意外在Youtube獲得上萬的點閱率，為了安慰社區獨居老人，她更持續傳授拍攝技巧，希望讓長者找回活力。

新北市文化局近年推動青年社造、營造點獎補助，文化局長龔雅雯說，社造是全齡式培育，全齡式的共作，不僅鼓勵青年返鄉活化，也培養不少長者擔任講師、做田調，用手機拍片剪輯當導演，帶動跨世代的串流。

江雪鳳阿嬤就是獲得營造點獎補助，她從拍片過程，不僅找到生活樂趣，也希望為家鄉做更多事，邀她的攝影老師張金泰，一起教導社區長者使用手機拍片，紀錄社區瀕危技藝「八角竹扇」的人文故事。

江雪鳳說，長者學習3C能力不差，只要讓他們產生興趣就可以降低恐懼和排斥感，經過一段時間的學習後，許多長者開始會為了完成作業，走出家門，觀察周邊的花鳥蟲樹，甚至也會與其他人討論研究拍攝技巧、陪樂等內容。

文化局表示，新北市青年社造、營造點獎補助即日起徵件至3月6日，只要是年滿18歲或立案團體均可提案，總經費高達320萬元，另外社造獎補助徵件內容，包含社區資源調查、技藝傳承與轉譯、多元平權、族群母語推廣及公民審議等，詳情可至新北市文化局社造專區（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。

長者社造營造點