新北市疫苗系統第27期今起至3日開放預約，設籍新北市的65歲以上長者，及55歲以上具原住民身分者，至29區衛生所接種新冠疫苗、不限廠牌及劑次，可領取價值500元禮券措施，由原1日延長至20日。

衛生局表示，為鼓勵已接種第1劑的未滿18歲民眾且符合間隔者，盡速完成BNT疫苗後續劑次之接種。第27期疫苗預約平台預約今起至3日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為6日至12日。

接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒BNT第2至3劑、5歲至11歲兒童BNT第1至2劑（基礎劑）、滿5歲至6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、6個月至11歲兒童莫德納第1至2劑、滿6歲至11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4／5）第3劑（追加劑）、12歲至17歲青少年BNT第2至5劑、18歲以上成人BNT第1至6劑、12歲以上青少年及成人Novavax第1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4／5）第3至6劑（追加劑）。

接種地點包括：新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約https://vacbooking.ntpc.gov.tw，民眾可多多利用。