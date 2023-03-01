麗寶樂園推出台中市民優惠，只要300元。(麗寶樂園提供)

台中人只要300元，就能賞櫻、玩樂園、吃美食，開心玩樂一整天。(麗寶樂園提供)

台中市民站出來！麗寶樂園回饋市民鄉親3／1日起到3月底，凡居住在台中市的居民，出示符合居住地址證件；15歲以下兒童(健保卡＋戶口名簿)就能用300元，暢玩探索世界。麗寶樂園說，還有3月限定粉紅風暴「櫻花大爆發」綻放在園區各處，玩樂園、賞櫻花一次全滿足！

麗寶樂園表示，3月為感恩回饋月，凡居住在台中市的市民，出示身分證件玩探索樂園只要300元，讓市民獨家享超殺優惠價入園。想要玩最新最夯的熱門園區新設施《熊大的麗寶小鎮》只要再加價100元就能與熊大、兔兔等「7大沉浸式互動主題遊戲區」和「Food Court 美食區」及「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」拍美照、玩遊戲、吃美食開心玩樂一整天。

麗寶樂園說，樂園除舉辦歷年來好評不斷的「市民優惠」外，更暖心加碼推出買一晚送一晚超高CP值住房特惠！凡於活動期間3／1至3／31日下訂買一晚送一晚的住房專案，就能以6999元入住麗寶福容精緻家庭雙人房一晚，再加碼送全台唯一麗寶賽車旅店住宿券乙張，換算下來3天2夜一人竟然不用兩千元！

麗寶樂園指出，全台獨家，台灣最高規格！國際賽車級賽道體驗，讓你一圓賽車夢。麗寶國際賽車場3月份自駕車G2體驗開放報名，3／10、3／12、3／16、3／25日共四天，讓麗寶G2賽道最具代表性的Safety Car，帶領你與愛車體驗在賽道上奔馳的快感！

另外，第五屆麗寶小小藝術家繪畫比賽，今年以《熊大的麗寶小鎮》作為繪畫主題，依年齡分為著色組、國小低年級組、國小高年級組等，每人限參加一件、媒材不設限，前一百名繳件者，還能獲得早鳥參賽獎，得獎作品亦將安排在探索世界現場進行展出。