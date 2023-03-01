不少人消費會參考網路評論，其中Google評論的星星數也是民眾參考指標之一，一名網友發現，Google評論很極端，不是5顆就是1顆，認為2、3、4顆星存在根本是笑話，貼文引發討論，不少人認同Google評論已失準，原因在於很多情緒性的留言，也有網友認為2、3、4顆星更有意義，和1、5顆星相比大多都是認真的評論。

原PO今（1）日於PTT八卦版指出，看Google評論很極端，多數不是5星就是1星評論，很少有人給2、3、4顆星評論，認為只要保留5星和1星即可，2、3、4顆星根本是笑話。

貼文曝光，網友紛紛留言，「早就不看Google評論了」、「很多評論沒意義！要不是無病呻吟，就是星評論送東西」、「我看日本評論就不會這樣，台灣很奇怪，給店家4星還被嫌少，就是不檢討自己」、「很多台灣老闆玻璃心，給3星就在生氣」、「基本上Google評論就是個笑話」。

但留言中有人說2、3、4顆星才有參考價值，「看評分通常看2、3、4會更具參考，因為有相對認真評價，比較有意義」、「2、3、4星評論才是人給的，1星大多是奧客」、「2、3、4顆星都是認真評論吧」。