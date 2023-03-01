警、消人員到場合力救援。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

女駕駛被救出後，抱著朋友放聲大哭。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一名49歲徐姓女子，昨凌晨下班開車返家途中，疑因精神不濟未注意路況，不慎將車開進溝渠裡，在水中載浮載沉，警消獲報後到場合力將人救起，徐女獲救後抱著友人痛哭，所幸她僅受到輕微擦傷，送醫後並無大礙。

大園警分局新坡派出所2月28日凌晨3時許接獲民眾報案，觀音區忠福路富源段296巷一處溝渠中，有一輛小客車在水中浮沉，且駕駛似乎受困車中，員警獲報後立即前往查看，隱約透過車窗玻璃看見駕駛在揮手求救，便趕緊通知消防人員前來救援。

消防人員抵達後評估現場狀況，發現受困車輛的車門損毀且遭水流包圍無法輕易打開，便利用伸縮梯至溝渠中，先行確認駕駛人的身體狀況，隨後以擊破工具打破後擋風玻璃，再引導駕駛人緩步爬向後車廂位置，由消防人員救出，從水流中重新返回地面。

駕駛徐姓女子獲救後因驚嚇過度，一度無法陳述事故發生情形，經警方聯繫其友人到場，徐女才回過神來緊抱友人放聲痛哭。

徐女表示，當時她下班開車返家行經該處彎道，因一時恍神沒注意路況，才會將車開進溝渠裡，事發當下她嚇到腦袋一片空白，不知該如何是好，幸好警方及消防人員及時到場救援，才讓她能順利脫困。